Cao điểm nắng nóng, vì sao EVN chỉ huy động được 7% công suất điện tái tạo?

“Trong tháng 4 vừa qua, cả nước tiêu thụ 87 tỉ kWh. Trong đó, điện than đóng góp 39 tỉ kWh, điện khí đóng góp 11 tỉ kWh, thuỷ điện đóng góp 22 tỉ kWh. Như vậy, năng lượng truyền thống đã đóng góp tới 77 tỉ kWh”, lãnh đạo EVN dẫn chứng.

Khi thời tiết biến động, điện mặt trời cũng không phát huy được 17.000 MW công suất, điện gió cũng chỉ huy động được rất khiêm tốn. Do đó, năng lượng truyền thống vẫn đang đóng vai trò chủ chốt và quyết định trong đảm bảo cung ứng điện.

Thứ hai, EVN còn phải đối mặt với vấn đề giá nhiên liệu, đặc biệt là giá than cho các nhà máy điện. Ông Võ Quang Lâm cho hay, giá than hiện có giá trung bình 230 USD/tấn và có thể lên tới 279 USD/tấn, cao gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá xăng dầu có lúc lên tới 100 USD/tấn, giá khí cũng leo thang theo giá xăng dầu.

Đối với điện gió, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, ở Việt Nam, gió phát điện tốt nhất vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2, trong khi những tháng thấp nhất là các tháng 4, 5, 6. Nếu nhìn vào biểu đồ gió, công suất khả dụng của tháng 4 chỉ bằng 1/5 của tháng 12. “Như vậy, những tháng chúng ta cần nhất thì lại không có gió”, ông Lâm nhấn mạnh.

Trong khi đó, điện mặt trời có sự chênh lệch lớn giữa miền Bắc và miền Nam. Cụ thể, từ Huế trở ra phía Bắc, cường độ nắng tốt nhất cho điện mặt trời vào tháng 5, 6, 7. Ở miền Nam và miền Trung, cường độ mặt trời lại tốt nhất vào những tháng cuối năm./.