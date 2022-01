Cao điểm mỗi ngày sản xuất 400.000 thẻ căn cước công dân

Ngày 18/1, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), sau gần một năm khẩn trương triển khai sản xuất, cấp và quản lý CCCD, đến nay, Bộ Công an đã in và trả về cho công an địa phương gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử của công dân thu nhận trong năm 2021.

Hệ thống máy móc sản xuất thẻ CCCD gắn chip. (Ảnh: C06 cung cấp).