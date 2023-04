Cáo buộc hành vi của Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trong vụ án Nguyễn Phương Hằng

Trong kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố ông Đặng Anh Quân (45 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) can tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Được biết, ông Đặng Anh Quân bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam hôm 24/2 và bị cáo buộc có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng, còn có 3 người khác là: Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee, 31 tuổi, nhân viên) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam). 3 người bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố nhưng giải quyết cho tại ngoại và hiện cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Nguyễn Phương Hằng khai lý do mời Đặng Anh Quân trong livestream

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do mời ông Đặng Anh Quân tham gia làm khách mời trong nhiều buổi livestream.