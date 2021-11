Cao Bằng phát hiện ca mắc COVID-19 thứ hai, từ TP.HCM về

CDC Cao Bằng cũng đã cử đoàn công tác đến xã Yên Thổ để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Hiện, bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại phòng riêng trong khu cách ly y tế phòng chống COVID-19 ở xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, đến hết ngày 6/11, toàn tỉnh có 2.226 người trở về từ ổ dịch tại các tỉnh, ổ dịch trong nước theo thông báo của Bộ Y tế đang thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khoẻ. Trong đó có 41 người cách ly tại cơ sở y tế, 460 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 697 người thực hiện cách ly tại nhà và 1.028 người được theo dõi sức khỏe tại nhà.

