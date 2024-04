Canoeing và rowing Việt Nam liên tiếp giành tấm vé Olympic Paris

Lý do khiến nhiều người không thể giảm cân là do mỡ nội tạng. Chỉ bằng cách điều chỉnh chức năng của các cơ quan nội tạng và cải thiện quá trình trao đổi chất thì mới có thể giảm cân nhanh chóng. Do đó, ngoài duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta có thể sử dụng 2 phương pháp massage dưới đây.