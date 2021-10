Cảnh 'xử lý' bộ phận ngon nhất trên con gà gây tranh cãi

Your browser does not support the video tag.

Bộ phận ngon nhất trên 1 con gà: Nhiều người thích mê, kẻ lại sợ "chạy mất dép"

Nếu dựa trên quan điểm của từng người, sẽ thật khó để khẳng định đâu là bộ phận ngon nhất trên con gà. Bởi chúng ta đều biết, mỗi người có khẩu vị và một sở thích khác nhau, vì thế các lựa chọn cũng không thể giống nhau.

Thế nhưng, nếu xét trên phương diện kinh nghiệm của các cụ truyền lại, như nhiều người vẫn nói thì "nhất phao câu, nhì đầu cánh" thì đây đúng là bộ phận ngon nhất thật.