Cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay khi BlackPink về Hàn Quốc

Trước đó, BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được Vua Charles trao tặng Huân chương Thành viên của Đế quốc Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE).

Hoàng gia Anh vinh danh BlackPink với tư cách đại sứ cho COP26 - Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh vào năm 2021, và đồng thời là đại sứ cho các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc.

Vua Charles III khen ngợi những đóng góp của BlackPink trong việc sử dụng danh tiếng của mình để truyền tải thông điệp về môi trường bền vững, nâng cao nhận thức của công dân toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi Jisoo, Jennie và Lisa chỉ là thành viên “danh dự” của Đế quốc Anh, Rosé - với tư cách là công dân có hai quốc tịch Hàn Quốc và New Zealand (thuộc Khối Thịnh vượng chung) - được hưởng đầy đủ đặc quyền của huân chương. Cô được công nhận là "Roseanne Park MBE”, có cơ hội được phong hiệp sĩ và kết hôn bên trong Nhà thờ St. Paul – nơi tổ chức hôn lễ của Thái tử Charles (nay là Vua Charles) và Công nương Diana. Những đứa con tương lại của người đẹp sinh năm 1997 cũng có những quyền lợi này.