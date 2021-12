Your browser does not support the audio element.

Cảnh tượng hiếm gặp khi gấu trúc thản nhiên ăn thịt sống

Mới đây, Li Shuiping, một cán bộ kiểm lâm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Foping ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thấy hành vi kỳ lạ của gấu trúc trong chuyến đi tuần của mình.