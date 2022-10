Canh tôm đất nấu rau xứ Quảng dân dã mà ngon

Gấc là loại dây leo mà đầu ngọn có tua cuốn như bầu, bí. Lá gấc hình chân vịt, xẻ thành 3-5 thùy. Hoa gấc mỏng, cánh hoa có màu vàng nhạt, quả thuôn tròn, khá to (như quả bưởi), có vỏ gai, màu xanh và chuyển dần sang vàng cam đến đỏ tươi khi chín, chứa các múi gấc bên trong. Hạt gấc tròn, dẹt, vỏ cứng và các mép lồi lõm như mai rùa.

Lá gấc (mộc miết diệp) dùng tươi giã đắp ngoài chữa sưng đau, lá non làm rau, nấu canh hoặc xào ăn, tác dụng bổ mát, nhuận tràng, chữa đau xương và nhức mỏi rất tốt cho người già.

Cây gấc chủ yếu được trồng để lấy quả làm xôi (dùng lớp áo hạt hay còn gọi là màng hạt để nhuộm màu xôi). Các dịp cưới hỏi, hội hè đình đám mà có dĩa xôi gấc đỏ tươi, thơm bổ thì tuyệt vời, ai đã ăn một lần sẽ khó mà quên được.

Nhà tôi có một giàn gấc khá to do ông ngoại trồng đã lâu, chẳng cần tốn nhiều công tưới tắm, bón phân bắt sâu, cứ gặp mưa đầu mùa là gốc cây lại mọc ra tua tủa mầm xanh. Mẹ tôi vẫn thường hái ngọn gấc, lá gấc non xào với tỏi ăn khá ngon. Món ăn có rau gấc có vị ngọt và hơi nhân nhẫn nhưng ngon hơn cả ngọn su su trồng ở xứ ôn đới.

Lá gấc xanh tốt mỡ màng.

Cuối hè, đầu thu, vườn rau mẹ tôi trồng đã cắt bán và ăn gần hết các loại rau trồng, chỉ còn giàn gấc là xanh tốt. Lúc này, mẹ cắt rau gấc bao gồm ngọn non và lá non về rửa sạch để chế biến các món ăn. Đơn giản nhất là luộc cơm chấm với mắm cái hay mắm nêm pha ớt tỏi ăn cũng rất hao cơm hoặc nấu canh với tôm đất tươi hay xào với tôm, thịt cũng khá bắt mắt và hấp dẫn.