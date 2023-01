‘Cánh tay phải’ cùng Elon Musk quản lý Twitter

Nhưng bây giờ, tài liệu nội bộ cho thấy quy trình ra quyết định ở Twitter chỉ đơn giản là chỉ thị từ chủ sở hữu. Vào cuối tháng 11, tài khoản của nhà hoạt động cánh tả Chad Loder đã bị cấm. Trong hệ thống nội bộ của Twitter, ghi chú về quyết định này có nội dung đơn giản là “Đình chỉ do yêu cầu trực tiếp từ Elon Musk”, theo ảnh chụp màn hình được nhân viên chia sẻ với Bloomberg.

Các quyết định của Twitter thường bị các chính trị gia và cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng, vì vậy người đứng đầu về độ tin cậy và an toàn thường phải có các tài liệu, bằng chứng và chính sách cụ thể đằng sau mỗi quyết định, một cựu nhân viên cho biết.

Quản lý bộ phận độ tin cậy và an toàn tại Twitter là một công việc quan trọng, vì vị trí này kiểm soát các phát ngôn trên một trong những nền tảng có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong tháng này, Irwin xác nhận đã tiếp tục cắt giảm các nhóm kiểm duyệt nội dung toàn cầu. Trong cùng thời điểm, 2 quan chức Taliban đã có tích xanh thông qua dịch vụ đăng ký trả phí Twitter Blue.

“Có vẻ như Musk đang tìm cách lật đổ tất cả các biện pháp đảm bảo toàn đã được xây dựng", Evelyn Douek, nhà nghiên cứu tại Trường Luật Stanford, cho biết.

Nhiều người dùng và nhà quảng cáo né tránh Twitter do cách quản lý dựa trên ý thích bất chợt của Elon Musk. Ảnh: Shutterstock.



Yoel Roth, người từng giữ vị trí quản lý độ tin cậy và an toàn khi Musk tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10, nói với New York Times rằng cách hoạt động của Twiiter hiện nay, khi mọi quyết định đều đến từ Musk, không cần đến các vị trí đảm bảo nguyên tắc tin cậy và an toàn.

Irwin từng giữ các vai trò cấp cao tại Twilio Inc. và Amazon.com Inc., nhưng trong lĩnh vực ngăn chặn hack và lạm dụng chứ không phải kiểm soát chính sách nội dung.

Một cựu giám đốc điều hành của Twitter cho biết ưu tiên của Irwin là ủng hộ Musk thay vì đảm bảo các nguyên tắc an toàn, và nền tảng này bây giờ chủ yếu phục vụ lợi ích của những người vốn đã có quyền lực và những người đồng tình với Musk.

“Các chính sách an toàn của Twitter được xây dựng để bảo vệ quyền của người dùng trên khắp thế giới, đặc biệt là những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Kể từ khi bị Musk mua lại, hành động duy nhất của công ty là bịt miệng những người chỉ trích sếp mới", cựu giám đốc điều hành cho biết.