Cảnh sống khó tin ở xóm Bè ổ chuột giữa lòng Sài Gòn

'Ở tại bến Bình Điền chừng 7 năm thì có lệnh di dời để lấy chỗ xây dựng cảng, chúng tôi dạt đến nơi này', ông nói.

Nơi đây cách nơi cũ không xa lắm. 7 gia đình vốn là Việt kiều Campuchia kết bè nhập lai thành một xóm nhỏ trú ngụ tại đây đã được hơn 4 năm. Ban đầu, sống trên ghe nhưng do ghe nóng quá nên mỗi gia đình đều tự tìm vật liệu để ghép thành bè.

Rộng và thoáng hơn ghe nhưng do chắp vá nên bè cũng rất mong manh. Thêm vào đó, nước sông rất ô nhiễm. Khi nước ròng mùi hôi thối xông lên nồng nặc.

Cả 7 gia đình đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Làm đủ nghề, bươn chải khắp nơi nhưng cũng chẳng ai cải thiện được cuộc sống. Ông Bền đang tuổi về chiều vướng vào bệnh cao huyết áp, bị tai biến nhiều lần nên hiện tại không có ai thuê.

Mỗi ngày, ông chèo chiếc ghe nhỏ ra tận sông Chợ Đệm luồn lách trên sông tìm vớt những thứ có thể bán được để có thêm đồng ra đồng vào. Phải mất khoảng 2 ngày ông mới vớt được đầy ghe. Hai ông bà phải giặt rửa những thứ đã lượm cho sạch mới đem đi bán để thu về khoảng 30.000đ - 50.000đ.

Đã vậy, 6 tháng trước đây con dâu bà sinh đứa cháu nội. Đứa bé bị bướu cổ từ khi còn trong bụng mẹ. Bé tên An Nhiên nhưng chẳng an nhiên, đã phải nhiều lần nhập viện. Hiện nay, bé được bà nội chăm sóc để mẹ bé làm việc cật lực mới may ra có tiền mua sữa cho bé và những lần khám bệnh kế tiếp. Cha bé, con trai của ông bà vốn là công nhân nhưng công việc không ổn định.

Bé An Nhiên bị bướu cổ từ trong bụng mẹ.

Câu chuyện đến đây dừng lại. Một đứa bé sà vào lòng bà thủ thỉ: 'Nội ơi, sao mẹ con đi lâu quá không về? Con nhớ mẹ con lắm'. Bà ôm đứa bé, mặt ngoảnh đi nơi khác. Khi bà quay lại, đôi mắt đỏ hoe.