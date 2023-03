Cảnh sát xuất hiện tại Trung tâm đăng kiểm 29-03V, nhiều tài xế 'quay đầu'

Tại Hà Nội, có 31 trung tâm đăng kiểm, thì trong đó, tính đến ngày 4/3, 22 cơ sở đã bị đóng cửa. Gần đây nhất, ngày 2/3, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự 9 người, trong đó có 2 giám đốc và một phó giám đốc, thuộc Trung tâm đăng kiểm 29-12D để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cảnh sát xác định, các đối tượng đã nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi vi phạm của ô tô khi đăng kiểm, sau đó chia nhau hưởng lợi.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đến nay công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm Việt Nam; khởi tố 379 bị can với 7 tội danh Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác, Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và Che giấu tội phạm.