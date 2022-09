Cảnh sát tính toán phương án trục vớt chiếc xe đâm đổ lan can cầu rơi xuống sông Hồng

Liên quan đến vụ xe đầu kéo mất lái, đâm đổ lan can thành cầu Thanh Trì (Hà Nội) lao xuống sông Hồng vào sáng 30/8, Đội Cảnh sát đường thủy số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại qua khu vực chiếc xe bị chìm.

Theo Đội Cảnh sát đường thủy số 3, do trọng tải của chiếc xe lớn nên sau khi lao khỏi thành cầu đã chìm xuống đáy sông. Lực lượng cảnh sát đường thủy đã xác định sơ bộ vị trí chiếc xe gặp nạn, đồng thời thả phao, hệ thống biển, đèn báo hiệu để cảnh báo cho các phương tiện thủy đi lại qua khu vực này.