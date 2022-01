Cảnh sát tìm thấy thi thể con trai 17 tuổi của nghệ sĩ Sinead O'Connor

Your browser does not support the audio element.

Sinead O'Connor hiện vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai. Theo The Sun, hai ngày trước, Sinead O'Connor có đăng thông báo con trai mất tích. Hai ngày sau, cô đã tìm thấy thi thể của con.

Nữ ca sĩ 55 tuổi chia sẻ: "Cậu con trai xinh đẹp của tôi, ánh sáng của đời tôi - Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor đã quyết định chấm dứt mọi cuộc đấu tranh với trần thế. Giờ đây, con đã được về với Chúa. Mong con có thể yên nghỉ. Con trai của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều".