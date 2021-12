Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trèo tường, đu dây cứu nạn cứu hộ

Your browser does not support the audio element.

Buổi diễn tập được tổ chức với hai tình huống giả định. Tình huống thứ nhất, xảy ra tại tổ hợp nhà chung cư cao tầng, hỏa hoạn do mưa lớn, giông bão, sét đánh làm hư hỏng đường ống dẫn gas dẫn đến sự cố. Tại thời điểm đó, có khoảng 50 người bị mắc kẹt bên trong hai tòa nhà.

Khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an điều động 40 cán bộ, chiến sỹ, 6 xe CNCH và 2 xe cứu thương đến hiện trường. Các đội CNCH tổ chức thành nhiều tổ tiếp cận hiện trường và cứu nạn người mắc kẹt.

Lượng lượng cứu nạn cứu hộ tham gia diễn tập.

Tình huống thứ hai, khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông liên hoàn. Do thời tiết xấu, mưa kéo dài trong nhiều ngày, trời âm u có nhiều sương, tầm nhìn hạn chế, khiến 4 xe ô tô gồm xe con, xe khách, xe tải và xe téc chở xăng đâm vào nhau. Nhiều hành khách và lái xe trên các xe này bị mắc kẹt, sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất xảy ra.

Yêu cầu đặt ra, lực lượng CNCH phải giải cứu, đảm bảo an toàn cho người bị nạn, đồng thời dập tắt đám cháy xảy ra và không để hóa chất rò rỉ ra môi trường.