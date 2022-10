Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu trong nhà

Theo PC07, xăng dầu là loại chất nguy hiểm cháy, nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt. Nếu tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Việc tích trữ xăng dầu trong nhà không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, có thể gây ra những vụ cháy, nổ uy hiếp tính mạng và thiệt hại tài sản.

Theo ghi nhận, từ tối 9/10 đến nay, tình trạng người dân xếp hàng mua xăng vẫn tiếp diễn trên nhiều tuyến đường. Một số người dân mang theo các loại can lớn để mua, tích trữ xăng dầu trước nguy cơ nguồn cung xăng dầu bị thiếu hụt cục bộ.

Mặt khác xăng dầu gây cháy lan rất nhanh, vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40m/phút, tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao. Đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

PC07 cũng khuyến cáo, thực tế cả nước đã xảy ra nhiều trường hợp cháy, nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà. Do đó không tích trữ xăng, dầu tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.

Người dân xếp hàng kín mít đổ xăng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình

Trường hợp cơ sở , hộ gia đình cần thiết tích trữ xăng dầu cần thì có biện pháp bảo quản an toàn như sau:

Phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu trong khu vực có người ở; Khu vực tồn chứa xăng, dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ của hơi xăng dầu;