Cảnh sát kịp thời dập tắt đám cháy cửa hàng gần trường học

Nhận tin báo, Công an TP Tây Ninh điều động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do cửa hàng bị khóa hai lớp (cửa kéo và cửa cuốn) nên lực lượng công an phải sử dụng máy cắt phá.