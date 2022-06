Cảnh sát kiệt sức, sốc nhiệt khi nỗ lực cứu 5 người mắc kẹt trong căn nhà cao tầng cháy dữ dội

Một cháu trai bị thương được cứu thoát ra ngoài, đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Nam đã điều động 7 xe chữa cháy và huy động trên 300 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Phủ Lý nhanh chóng đến hiện trường giải cứu những người mắc kẹt trên tầng 3, tầng 4 của cửa hàng tạp hoá; đồng thời đề nghị Công ty cấp nước đô thị Hà Nam điều 4 xe tiếp nước chuyên dụng; 5 xe chữa cháy của Công ty Xăng dầu Hải Ninh,Tổng công ty VINACERA, Khu Công nghiệp Đồng Văn 3, Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn và 2 xe cẩu tự hành của Công ty Vũ Thắng phối hợp cùng quần chúng nhân dân chữa cháy và giải cứu các nạn nhân.