Cảnh sát kể 13 giờ kiếm tìm sự sống giữa hàng nghìn m3 đất đặc quánh ở Hà Giang

Anh H. đi vòng quanh, cố gắng hô thật to: "Có ai ở đây không", nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

Anh H. cùng đồng đội vội vã lên đường. Trên đường đi, anh H. chỉ nghĩ do trời mưa, đường trơn, xe khách bị rơi xuống vực. Anh và đồng nghiệp sẽ dùng kéo, máy móc hỗ trợ để đưa người ra.

4h30, anh N.V.H. (Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Hà Giang) đang chìm trong giấc ngủ thì nhận được điện thoại thông báo ô tô khách gặp tai nạn ở Km10+900 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Lực lượng chức năng đào bới bùn đất tìm kiếm nạn nhân.

Một lúc sau, cảnh sát tìm thấy cánh tay của người đàn ông giơ lên, giọng run run đau đớn vì cả thân dưới bị kẹt dưới đống đất đá. Anh H. vội chạy đến, cố gắng trấn an tinh thần nạn nhân: "Còn sống là may rồi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chúng tôi sẽ đưa anh ra an toàn".

"Phát hiện 2 nạn nhân còn sống, cảm xúc của tôi lúc đó vỡ oà, khó tả lắm", chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CHCN nhớ lại. Sau đó, anh tiếp tục tìm kiếm, không ngừng nuôi hy vọng tìm sự sống giữa hàng nghìn m3 bùn đất đặc quánh.