Cảnh sát hóa trang 'hốt trọn' trăm quái xế nẹt pô, lạng lách ở Hà Nội

XEM CLIP:

Your browser does not support the video tag.

20h tối 18/12, thời điểm nhiều thanh thiếu niên bắt đầu tụ tập về đường Võ Chí Công (Hà Nội) để chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, đánh võng.. cũng là lúc các tổ công tác liên ngành 141 (Phòng CSGT) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triển khai làm nhiệm vụ.

Theo phương án, sẽ bố trí lực lượng cảnh sát công khai và hóa trang, mật phục tham gia truy 'nóng', xử lý các trường hợp gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.