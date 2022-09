Cảnh sát hộ tống hơn 200 hành khách khi máy bay vừa hạ cánh vì lý do này

“Để thận trọng, toàn bộ hành khách trên chuyến bay QF487 được hộ tống khỏi máy bay sau khi máy bay hạ cánh xuống Melbourne, và trải qua quá trình kiểm tra an ninh”, phát ngôn viên hãng hàng không Qantas Airways nói.

Theo dữ liệu của Flightaware, máy bay Airbus A330-200 của hãng Qantas Airways khởi hành từ thành phố Sydney vào lúc 19h37 (giờ địa phương) và hạ cánh xuống Melbourne lúc 21h01 hôm 7/9.

Danh tính hành khách chưa qua cửa kiểm tra an ninh đã lên máy bay được giấu kín. Người này nói với 3AW radio rằng, anh ta lên máy bay mà chưa được quét an ninh. Trong khi đó, theo thông lệ, mọi hành khách sẽ được hướng dẫn đi qua cửa kiểm soát an ninh ở sân bay Sydney trước khi lên máy bay, nhưng nam hành khách lại đi qua dù chưa được kiểm tra.

Theo 9News, nam hành khách tiết lộ anh ta nằm trong số 40 – 60 hành khách chưa qua cửa kiểm soát an ninh đã lên máy bay ngồi. Hãng Qantas chưa trả lời câu hỏi liên quan tới thông tin mà nam hành khách "trốn" cửa kiểm soát an ninh tiết lộ.