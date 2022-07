Cảnh sát Hà Tĩnh nổ súng trấn áp 5 tàu hút cát trái phép

Vào khoảng 2h ngày 1/7, Công an huyện Đức Thọ phục kích, bắt quả tang 5 tàu bơm hút cát trái phép tại khu vực sông Lam đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu giáp ranh với huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ngay lập tức, đơn vị huy động 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu phối hợp với Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường 5 xuồng máy tiếp cận hiện trường, vây bắt.