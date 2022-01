Cảnh sát giao thông truy đuổi 3km bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Tại đây, tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tổ công tác 223 của Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc tiến hành kiểm tra xe ô tô màu bạc do Lại Văn Quân (SN 1979), trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội điều khiển.

Ngoài ra, trên xe ô tô còn có 2 người khác gồm Nguyễn Viết Minh (SN 1977), trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và Lê Đình Hòa (SN 1980), trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng.