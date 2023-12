Cảnh sát giao thông TPHCM quyết xử lý 'không có vùng cấm, không ngoại lệ'

Ngày 19/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08) cho biết, trong đợt cao điểm hưởng ứng chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng PC08 đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TPHCM các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, cận Tết.

Theo đó, lực lượng CSGT thành phố huy động tối đa quân số, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Phòng PC08 phối hợp các đơn vị khác thực hiện công tác phòng chống tội phạm, đua xe trái phép.