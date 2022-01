Cảnh sát giao thông lý giải việc xử phạt xe không chính chủ

Your browser does not support the audio element.

Thời gian gần đây, trước thông tin từ 1/1/2022, CSGT bắt đầu phạt lỗi đi xe không chính chủ, nhiều người dân hoang mang, lo sẽ bị phạt nếu đi xe mượn hoặc con cái lấy xe đứng tên cha mẹ hoặc ngược lại để sử dụng...

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Diệp Xuân Quyền - Đội trưởng Đội xử lý vi phạm và tuyên truyền, thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phân tích rõ về quy định xử phạt này.