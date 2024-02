Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa người phụ nữ ngất xỉu đi cấp cứu

Ngày 26/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời.

CSGT An Giang dùng xe đặc chủng đưa người phụ nữ ngất xỉu bên đường đi cấp cứu. Ảnh: Tiến Tầm