Vào lúc 19h25 ngày 14/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo từ Công an phường Mỹ Đình 1 về vụ việc, tại căn hộ E38.1, tòa chung cư The Emerald Mỹ Đình CT8, xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8 của tòa nhà.

Cảnh sát giải cứu nam thanh niên người nước ngoài định nhảy chung cư tự tử