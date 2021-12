Cảnh sát dùng xe thang, mặc bảo hộ kín mít bắt nhiều tổ ong vò vẽ "khủng"

Your browser does not support the audio element.

Ngày 5/12, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị vừa xử lý hơn 10 tổ ong vò vẽ trên địa bàn phường Long Bình.

Theo cảnh sát, những ngày qua, nhiều hộ dân sống trên đường số 11, phường Long Bình (TP Thủ Đức) đã báo cáo với chính quyền sở tại khi phát hiện khu vực mình sống có hơn 10 tổ ong vò vẽ.