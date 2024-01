Cảnh sát đột kích, phá đường dây cho vay nặng lãi do ông trùm Trung Quốc cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương như TP.HCM, Bình Dương triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản do Wang YunTao (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều hành.

Cụ thể, sáng 11/1, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an (tại TP.HCM) phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động của băng nhóm này tại Bình Dương và TP.HCM.

Lực lượng công an bắt giữ Wang YunTao và các những người liên quan đường dây này, trong đó tại TP.HCM là 154 người, tại Bình Dương là 39 người.