Cảnh sát điều tra vụ việc ngôi sao mạng xã hội đột ngột qua đời ở tuổi 21

Ngôi sao mạng xã hội người Serbia - cô Kristina Kika Dukic đã vừa qua đời ở tuổi 21, thông tin này gây bàng hoàng đối với truyền thông và dư luận tại Serbia. Trước đó, cô Dukic đã liên tục phải đương đầu với một lượng "anti-fan" không nhỏ trên mạng xã hội.