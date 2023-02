Cảnh sát cứu hộ Việt Nam cắt thép, lật bê tông tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 9/2, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đối với thảm họa thiên tai xảy ra ở rất xa lãnh thổ Việt Nam, phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới đang nỗ lực cứu nạn, cứu hộ như El Salvador, Hàn Quốc, Algieria, Nga, Iraq, Mexico...

“Bộ Công an đã lựa chọn những chiến sĩ, sĩ quan tinh nhuệ nhất, khỏe nhất, được đào tạo cơ bản, đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài, sẵn sàng làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ”, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh tại buổi lễ xuất quân của đoàn công tác cứu nạn quốc tế Bộ Công an Việt Nam.