Cảnh sát cõng 4 người thoát khỏi căn nhà cháy ở Hoàn Kiếm

Các chiến sĩ CS PCCC khẩn trương cứu thoát 4 người khỏi đám cháy (Ảnh: Anh Tuấn).

Sáng 18/7, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vào khoảng 0h5 ngày 18/7, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Nhận được tin báo, trung tâm thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàn Kiếm xuất một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy; điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Ba Đình xuất 2 xe chữa cháy, đến điểm cháy; phối hợp UBND phường Phúc Tân, Công an phường Phúc Tân chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.