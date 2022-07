Cảnh sát cơ động Việt Nam sẽ có tàu bay không người lái, khinh khí cầu

Ngày 5/7, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin một số điểm cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) năm 2022.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngoài tàu bay, trực thăng chuyên dụng, lực lượng cũng đang nghiên cứu để phát triển tàu bay không người lái, khinh khí cầu… để phục vụ đa dạng các nhiệm vụ của CSCĐ.

Theo Thứ trưởng Hùng, trong Luật Cảnh sát cơ động có nội dung được nhiều người quan tâm, đó là trang bị tàu thuyền, máy bay. Việc trang bị tàu bay cho CSCĐ nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết các tình huống khẩn cấp liên quan tới chức năng của lực lượng công an nói chung và lực lượng CSCĐ như các tình huống khẩn cấp trong cứu nạn, cứu hộ, thiên tai địch họa, tai nạn đổ sụp công trình... CSCĐ được phép sử dụng tàu bay để thực hiện nhiệm vụ đó.