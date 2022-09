Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, CSGT giúp người dân chống bão

1 giờ trước Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực - để điều tra về tội "Nhận hối lộ" trong vụ án "Chuyến bay giải cứu".