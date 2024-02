Cảnh sát cơ động có quyền kiểm tra cốp xe để xử phạt?

Cảnh sát cơ động gồm lực lượng nào?

Cảnh sát cơ động là một cá nhân giữ chức vị nhất định, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động của Bộ Công an Việt Nam thực hiện các chức năng, quyền hạn được giao để đảm bảo an ninh trật tự quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của luật hiện hành.

Cảnh sát cơ động gồm: Lực lượng đặc nhiệm; Lực lượng tác chiến đặc biệt; Lực lượng bảo vệ mục tiêu; Lực lượng huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ.

Tổ chức của Cảnh sát Cơ động gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cảnh sát Cơ động công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy định về khám đồ vật, khám phương tiện giao thông

Điều 128 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: