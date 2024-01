Cảnh sát chốt chặn, truy bắt nghi can giết người cướp của ở TP.HCM

Ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Long An, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra, truy xét nghi phạm trong vụ giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn đang lẩn trốn tại Long An.

Từ chiều tối qua (6/1), các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tỉnh, Công an huyện Đức Hòa, Công an các huyện biên giới Đức Huệ, Thạnh Hóa đang chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối liền từ huyện Đức Hòa đi vào khu vực biên giới thuộc huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa để truy bắt nghi phạm.