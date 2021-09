Cảnh sát 6 múi 'Squid Game' nhảy nhạc TWICE uyển chuyển ăn đứt các nữ dancer

Với hình tượng rắn rỏi, nam tính như vậy nên người hâm mộ đã rất bất ngờ khi xem một fancam nhảy điêu luyện của Wi Ha Joon. Theo đó nam diễn viên đã biểu diễn vũ đạo ca khúc Cheer Up (TWICE) cùng với một số nghệ sĩ khác và các dancer.

Clip Wi Ha Joon nhảy nhạc TWICE

Wi Ha Joon "cân" tất cả từ mềm mại nữ tính đến dẻo dai uyển chuyển trong các động tác. Nhiều người không ngờ với một body cuồn cuộn như thế mà anh chàng lại có thể xử ngon ơ vũ đạo của TWICE, thậm chí còn thu hút hơn cả các dancer chuyên nghiệp.