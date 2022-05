Cảnh sát 141 hóa trang chống đua xe sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là khi đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận chung kết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội đã lên các phương án phân luồng giao thông, chống đua xe trái phép. Đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu đội tuyển U23.