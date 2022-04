Cánh rừng ngập mặn ở Hải Phòng chết khô: Công an vào cuộc điều tra

Trong văn bản, UBND quận Hải An giao Công an quận điều tra, xác minh đối tượng gây ra việc cây rừng ngập mặn chết tại Lô 7 – RTM, khoảnh 4, Tiểu khu HA, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Ngày 1/4, đại diện UBND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, UBND quận vừa có văn bản chỉ đạo điều tra, xác minh việc việc cánh rừng ngập mặn chết khô theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Đồng thời, UBND quận Hải An cũng giao Công an quận tham mưu UBND quận xử lý theo quy định của pháp luật.

Công văn UBND quận Hải An giao Công an quận điều tra vụ việc cánh rừng ngập mặn bị chết khô, sau loạt bài Báo VTC News phản ánh.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Hải An cho biết, chiều 1/4, đơn vị đã nhận được công văn chỉ đạo nêu trên của UBND quận Hải An.

“Chúng tôi đang phân công cán bộ làm. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể Công an thành phố để trả lời báo chí”, vị lãnh đạo Công an quận Hải An cho biết.