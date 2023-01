Canh khổ qua - món ăn Tết mộc mạc mà thân thương

Để có nồi khổ qua dồn thịt ngon, việc chọn trái khổ qua ngon, vừa ăn cũng rất quan trọng. Vườn nhà tôi vốn có trồng một giàn khổ qua. Năm nào cỡ đến trưa 29 Tết, má tôi cũng đích thân ra vườn tỉ mỉ lựa từng trái khổ thường là những trái xanh đậm, suôn dài, gai nở to.

Tuy nhiên, khi Tết đến, loại quả này sẽ mang một ý nghĩa khác biệt. Tía tôi hay đùa rằng, chỉ cần có tô canh khổ qua trên mâm cỗ tự nhiên thấy an lòng vô kể, cứ như thể mọi khổ nhọc gian nan phải chịu đựng rồi sẽ qua. Thi thoảng, ngẫm lại bản thân lại thấy đúng thật sự. Tô canh khổ qua với vị thanh mát đặc trưng như một lời ước hẹn, thể hiện mong muốn của người dân bình dân rằng bước sang năm mới thì mọi việc rồi sẽ khác.

Theo má tôi kể lại thì phong tục truyền thống của người miền Nam khi Tết đến thường yêu chuộng việc chuẩn bị các món ăn với tên gọi may mắn hoặc hàm nghĩa gợi lên sự sung túc. Điển hình như thói quen chưng mâm cỗ trái cây với các loại cầu, dừa, đủ, xoài. Hoặc khi kho nồi thịt thì nhất định miếng thịt phải xắt vuông lớn, để kho chung với hột vịt tròn để nhằm có được sự toàn vẹn. Thậm chí, đơn giản như trái dưa hấu cắt ra phải đỏ ngon thì cả năm mới may mắn, trọn vẹn.

Biết sở thích của cả nhà nên tía tôi thường cần mẫn gieo hạt trước Tết vài tháng. Khổ qua là loại cây dễ sinh trưởng nên chỉ vài tháng sau khi gieo hạt, cây sẽ nở chi chít hoa vàng. Cũng giống như cây, quả khổ qua đậu sai. Tôi thường thích theo chân tía đi thăm vườn, nhìn mấy trái khổ qua nho nhỏ chỉ chừng mỗi đầu ngón tay.

Khi còn non, quả thường có màu xanh thẫm, lúc già sẽ chuyển sang màu vàng, bên trong có "cơm" đỏ thẫm, bọc lấy những cái hạt nho nhỏ, xinh xinh. Mỗi hạt nhỏ ấy được rơi xuống đất, lại đâm chồi thành cây khổ qua mới. Cứ thế, hết lứa này qua lứa khác, khổ qua nhìn dân đã bình dị nhưng lại được mọi người ở quê ưa thích vô cùng.

Sự yêu thích đó thể hiện trong mâm cỗ ngày Tết, ngoài các món truyền thống như bánh tét, thịt kho hột vịt, gà luộc, dưa món… thì canh khổ qua nhồi thịt là món ăn không thể thiếu trong tâm thức của người miền Nam. Món canh khổ qua có vị đắng, nhưng hậu vị ngọt, hòa quyện trong hương thơm đặc trưng. Bên cạnh đó, theo Đông y, khổ qua vốn là loại có tính hàn, vị đắng, được nhiều người sử dụng như bài thuốc thanh nhiệt giúp làm mát gan, nhuận trường, kích thích ăn uống, hỗ trợ hệ tiêu hóa, làm đẹp da.

Tôi nhớ như in những ngày giáp Tết, khi nắng hanh hao vàng, chờ đón những bông hoa vạn thọ đầu tiên bung cánh, cũng là lúc giàn khổ qua của tía phơi phới lộ ra những trái căng mọng, mơn mởn một màu tươi xanh, chỉ nhìn là đã cảm nhận được vị thơm mát quen thuộc. Má tôi sẽ ưu tiên chọn những trái có màu xanh đậm và gai chỉ nở vừa, không to quá cũng không nhỏ quá. Cũng bởi, khi trái khổ qua nở to là trái đã ngả già, không còn thơm ngon.