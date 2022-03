Cành hoa dài cả mét vừa cắm chơi đẹp lạ vừa nấu nước uống siêu hot

“Lan lúa giống họ dong riềng, tên gọi được người cắm hoa, bán hoa tự đặt khi thấy hình dáng bông dài như bông lúa, mỗi bông hoa như hạt lúa to mẩy, phần hoa nở ra có lưỡi giống như bông hoa lan. Mỗi bông hoa trắng hồng hào, xinh xắn; khi hoa nở nó “thè” lưỡi màu cam đỏ vàng; mùi thơm dịu. Lan lúa cắm chơi bền tới chục ngày, đơn giản không cần chăm sóc, chỉ cắt gốc cắm vào lọ, 2-3 ngày thay nước một lần”, chị Thơm cho hay.

Cũng theo chủ tiệm hoa này, lan lúa dài cả mét, thích hợp cắm hoa vào chum, bình to. Loại hoa này mỗi năm chỉ có một lần, hiện đang vào đầu mùa và sẽ nở rộ khoảng 1 tháng là hết. Đầu mùa, lan lúa đang được Tiệm hoa Mộc Lan bán với giá 250.000 đồng/10 cành to mập.

Những bông hoa màu trắng hồng tựa như hạt ngọc, cành sai hoa trĩu xuống như bông lúa mẩy hạt tượng trưng cho sự ấm no... khi nở nó “thè” lưỡi màu cam đỏ vàng đẹp mắt.

Do bông lan lúa dài nên khá nặng khi vận chuyển, chuyến đầu tiên chị Thơm đặt về 500 cành đủ trả khách, sắp tới về tiếp 300 cành do đầu mùa chưa có nhiều. Tuy nhiên, chị Thơm cho biết, khoảng 1-2 tuần nữa hoa vào giữa mùa sẽ rộ hơn, giá thành cũng sẽ hạ hơn. Song, giá thành là một phần, còn do bông to, bông nhỏ, hàng loại 1, loại 2 mà mỗi nơi bán giá thành khác nhau.