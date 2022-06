Cảnh giường chiếu nóng phát ngốt trong 'Thương Ngày Nắng Về'

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Huyền Trang đã đăng tải hậu trường cảnh ngủ chung này. Nữ diễn viên viết: "Nay thời tiết U50, Mơ bồi hồi nhớ lại vụ "Em còn..." trong căn phòng mưa rơi hôm nào. Ngày ấy cũng với thời tiết này dưới tấm chăn lông cừu giữ nhiệt ấm áp, Mơ nhớ người ấy lạnh đến tê người".

Theo đó cả hai ghi hình trong căn phòng nhỏ và có nhiều người cùng máy móc thiết bị. Tuy thời tiết đang mùa hè nhưng hai diễn viên phải đắp chăn lông cừu khiến ai nấy đều đổ mồ hôi. Thậm chí diễn viên Bá Anh phải lấy khăn lau mồ hôi liên tục. Huyền Trang còn hài hước công nhận "cảnh nóng" này nóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.