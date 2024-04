Cảnh giác với phần mềm độc hại mới giả Google Chrome để lừa đánh cắp thông tin

Tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng Việt Nam đang ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới tinh vi. Trong tuần từ ngày 15/4 đến ngày 21/4, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tiếp tục hỗ trợ người dân nhận diện và biết cách phòng tránh một số bẫy lừa đảo trực tuyến phổ biến:

Cảnh báo tình trạng thuê, mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Gần đây, theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường dùng tài khoản ngân hàng thuê, mua để giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau. Các đối tượng đăng thông tin thuê, mua tài khoản ngân hàng trên diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội hoặc tiếp cận người lao động thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên để thuê mở tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 - 1 triệu đồng/ tài khoản. Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao cho đối tượng thông tin đăng nhập Internet Banking, SIM điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng…

Để tránh tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới các hành vi vi phạm pháp luật, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân có những biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ; Nói không với mọi lời đề nghị cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng. Trường hợp phát hiện hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.

Người dân cũng cần tìm hiểu về những rủi ro và hậu quả pháp lý từ việc cho thuê, bán tài khoản ngân hàng. Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể bị coi là đồng phạm với đối tượng hoặc sẽ bị xử lý về “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 của Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng với chiêu lừa bán ô tô cũ