Cảnh giác với chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao' nơi vùng biên Sơn La

Hoàn cảnh của gia đình C. rất khó khăn. C. là con trai cả trong gia đình có 2 anh em, cũng vì thương bố mẹ nên C. đã dứt áo ra đi tìm công việc. Tin theo lời kẻ xấu, em bị lừa sang Camphuchia.

“Cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình mới nhất trí cho cháu đi làm thuê, tôi thì thường xuyên đau ốm, trong nhà giờ chỉ còn bố cháu là lao động chính, chỉ mong sao cháu sớm được trở về với gia đình”, bà Lường Thị S. – mẹ của C. nước mắt lưng tròng cho biết.

Tại bản Huổi Dương, bản vùng cao của xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, gia đình ông Sồng Bả C. cũng có con trai bị lừa sang Campuchia. Từ khi biết tin con trai bị lừa sang Campuchia, ông C. và vợ chưa một đêm nào ngủ ngon giấc.

Ông Sồng Bả C. ngẹn ngào chia sẻ: “Nhiều tháng nay chúng tôi không liên lạc được với con, gia đình hiện đang rất lo lắng không biết phải làm sao, rất mong cán bộ BĐBP giúp chúng tôi tìm lại con”.

Huyện Sốp Cộp là một huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Sơn La, có 4 xã biên giới, với 21 bản giáp biên, có đường biên giới dài hơn 120 km tiếp giáp với huyện Phôn Thông của tỉnh Luông Pha Băng và huyện Mường Ét, huyện Mường Son của tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đời sống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là bà con ở các bản vùng cao còn nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào nương, rẫy. Trong những năm gần đây, do nhu cầu việc làm tại các công ty tăng cao, nên rất nhiều thanh niên địa phương tìm đến các công ty, xí nghiệp ở các tỉnh khác để tìm kiếm công ăn, việc làm những mong kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình.