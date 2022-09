Cảnh giác với các loại ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống

Cuối tháng 7-2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã thông tin về việc thời gian qua tại Việt Nam đã xuất hiện các dạng ma túy núp bóng thực phẩm và thực phẩm chức năng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, một số quốc gia cho phép sản xuất loại thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy.

Tuy nhiên, chúng được quy định cụ thể về hàm lượng, có in thông số trên bao bì và có cảnh báo người dùng. Trong thời gian qua, một số đối tượng đã lén lút đưa vào loại thực phẩm chức năng này vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch và phát tán sử dụng dẫn đến ngộ độc như vụ việc các em học sinh ở TP Hạ Long. Điều đáng nói là trên bao bì các sản phẩm này chủ yếu in bằng tiếng nước ngoài, lại chưa được sự cấp phép, quản lý của cơ quan chức năng Việt Nam, do đó người sử dụng không thể lường được hậu quả, đặc biệt khi sử dụng quá liều.

Để ngăn chặn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, cần phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức về tác hại của các loại ma túy, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm về ma túy, cách nhận biết thực phẩm, đồ uống dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn ma túy. Công an các tỉnh, thành phố cần tăng cường phối hợp với cơ quan Hải quan, Quản lý thị trường trong kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam để phòng ngừa tác hại đối với cộng đồng. Thường xuyên phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, các gia đình trong giáo dục, quản lý con em.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng sẽ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, tài liệu về các loại ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống để thông báo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền tới toàn thể nhân dân và kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Tăng cường xử điểm, xử lưu động các vụ án liên quan đến tội phạm về ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống nhằm phòng ngừa loại tội phạm này.

Theo An Ninh Thủ Đô