Cảnh giác với 10 lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng đến các hệ thống Việt Nam

Qua phân tích đánh giá, Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước đặc biệt lưu ý 10 lỗ hổng an toàn thông tin mạng mức cao và nghiêm trọng vừa được Microsoft phát hành bản vá.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa gửi cảnh báo tới các đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn đoàn, tổng công ty nhà nước cùng các ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Ba lỗ hổng CVE-2023-36439 trong Microsoft Exchange Server, CVE-2023-36041 trong Microsoft Excel và CVE-2023-38177 trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Trong khi đó, lỗ hổng CVE-2023-36397 trong Windows Pragmatic General Multicast cho phép đối tượng tấn công không cần xác thực có thể thực thi mã từ xa.

Ba lỗ hổng bảo mật khác cũng được Cục An toàn thông tin cảnh báo đợt này, đó là: Lỗ hổng CVE-2023-36400 trong Windows HMAC Key Derivation cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền; lỗ hổng CVE-2023-36038 trong ASP.NET Core cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS); và lỗ hổng CVE-2023-36413 cho phép đối tượng tấn công vượt qua tính năng bảo mật của Microsoft Office.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần kiểm tra, rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng an toàn thông tin mới được cảnh báo. (Ảnh minh họa: LA)

Cục An toàn thông tin khuyến nghị, để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, các đơn vị cần kiểm tra, rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng an toàn thông tin nêu trên.