Cảnh giác trước nhiều thủ đoạn lừa đảo mạo danh trên mạng xã hội

Ngày 12/6, nạn nhân được yêu cầu phải nộp số tiền cọc tương ứng 5 triệu đồng với điều kiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả lại tiền. Sau đó nạn nhân liên tiếp tham gia các nhiệm vụ bình chọn để nhận điểm thưởng với số tiền nộp vào ngày càng nhiều hơn (850 điểm tương ứng với số tiền thưởng là 127 triệu đồng). Sau 19 lần tham gia bình chọn, bà T đã đặt cọc 2,3 tỷ đồng. Khi có nhu cầu rút tiền, các đối tượng liên tục đưa ra lý do nhằm trì hoãn thủ tục rút tiền nạn nhân. Phát hiện thấy có dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đã nhanh chóng trình báo cơ quan.

Trước thực trạng lừa đảo diễn ra, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi, dụ dỗ tham gia vào các công việc kiếm tiền tại nhà. Khi nhận được tin nhắn đến từ đối tượng lạ thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram,... người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc bất kỳ khoản phí nào khi chưa xác minh được danh tính của đối tượng. Khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu lại các đoạn hội thoại, thông tin của đối tượng, sau đó trình báo với các cơ quan công an địa phương nhằm truy vết và kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo.

- Canada: Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến trung tâm phòng chống lừa đảo

Cảnh sát tỉnh Ontario (Canada) đã đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo có liên quan tới Trung tâm phòng chống lừa đảo Canada (CAFC) nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng, đơn vị cung cấp thẻ tín dụng hoặc các sàn thương mại điện tử như Amazon, Shoppee,... chủ động tiếp cận người dân thông qua tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp và thông báo tài khoản của họ đã bị tấn công và có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ. Sau đó, đối tượng gửi email có logo của CAFC nhằm gia tăng mức độ uy tín, yêu cầu nạn nhân cung cấp các dữ liệu cá nhân, thông tin ngân hàng rồi thực hiện các giao dịch nhằm đánh cắp tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Không chỉ giả mạo các đơn vị ngân hàng, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại CAFC, tiếp cận nạn nhân và nói rằng máy tính của họ đã bị tấn công bởi virus, yêu cầu nạn nhân liên lạc lại thông qua số điện thoại được đính kèm trong email. Khi thực hiện cuộc gọi, nạn nhân sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân và mã OTP.

Bên cạnh đó, đối tượng lừa đảo còn có xu hướng mạo danh những điều tra viên làm việc tại CAFC, nhắm tới những người là nạn nhân bị lừa đảo, hứa hẹn lấy lại số tiền đã mất. Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin nhằm phục vụ cho quá trình điều tra, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình lừa đảo diễn ra, Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, email đến từ bất kỳ đơn vị, tổ chức nào. Tuyệt đối không cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân, không thực hiện chuyển khoản khi nhận được yêu cầu bởi bất kỳ lý do nào. Cẩn thận kiểm tra, xác thực các tin nhắn, email thông qua cổng thông tin điện tử, số điện thoại chính thống. Khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho các cơ quan an ninh, lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn kịp thời và truy vết đối tượng.