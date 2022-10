Cảnh cưỡi ngựa tuyệt đẹp của các sao nữ trong phim cổ trang

Phiên bản Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai được xếp vào hàng kinh điển. Theo kịch bản, có cảnh Tiểu Long Nữ cưỡi ngựa. Khi Lưu Diệc Phi đang quay thì trời đột ngột đổ mưa. Đạo diễn Trương Kỷ Trung không hô cắt, nên Lưu Diệc Phi vẫn tập trung diễn tiếp.



Quả thật, với vẻ đẹp thanh thuần giữa màn mưa lung linh này, visual của Lưu Diệc Phi đẹp bất bại, trở thành khung hình kinh điển không ai sánh bằng. Đáng tiếc cảnh quay này đã bị cắt khi lên phim. Lý do là bởi đây là cảnh quay bột phát, NSX cho rằng hình ảnh này không phù hợp với nhân vật Tiểu Long Nữ.



Diễn xuất không quá xuất sắc nhưng Bành Tiểu Nhiễm lại gây ấn tượng mạnh bởi tạo hình công chúa Tây Lương xinh đẹp trong "Đông Cung". Trong những tập đầu của phim, Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện với hình ảnh ''hồng y mỹ nhân'', cưỡi ngựa đã tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ.



Lâm Canh Tân từng hợp tác với nữ diễn viên xứ Hàn Yoona trong bộ phim cổ trang "Võ thần Triệu Tử Long". Bộ phim cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng lúc bấy giờ. Trong phim, cảnh cưỡi ngựa của cả hai vô cùng đẹp mắt, thể hiện một mối tình lãng mạn.



Nếu cặp đôi trên đã lãng mạn thì cặp đôi cưỡi ngựa tiếp theo sẽ càng ngọt ngào hơn. Trong "Hoàn Châu Cách Cách", cảnh cưỡi ngựa của Tiểu Yến Tử (Triệu Vy) và Vĩnh Kỳ (Tô Hữu Bằng) cũng rất kinh điển, hoàn hảo.



Về những cảnh cưỡi ngựa đẹp mắt, phải kể đến cái nhìn kinh điển của Trương Mẫn trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký" bản năm 1993 khi hóa thân vào nhân vật Triệu Mẫn. Trong đó, phân cảnh Trương Mẫn trong trang phục nam giới, cưỡi ngựa ngoái đầu là khoảnh khắc được yêu thích dù đã rất nhiều năm trôi qua.



Triệu Lệ Dĩnh từng thu hút nhiều sự chú ý với vai diễn Tình cách cách trong "Tân Hoàn Châu Cách Cách". Lúc đó nữ diễn viên trong sáng, đáng yêu như gió, và màn cưỡi ngựa này gợi lại rất nhiều kỷ niệm.



Cảnh cưỡi ngựa của nhiều sao nữ trong các bộ phim truyền hình cổ trang đều tuyệt vời, nhưng người ấn tượng nhất là Trương Mạn Ngọc. Trong phim "Anh Hùng", cô mặc đồ trắng và cưỡi ngựa trắng, phi nước đại như một nữ hiệp. Trong phim, Trương Mạn Ngọc vào vai Phi Tuyết, một cao thủ đồng thời cũng là tình nhân của Tàn Kiếm (Lương Triều Vỹ). Cô luôn nung nấu báo thù Tần vương, kẻ đã giết cha mình trong một trận chiến. Hình ảnh này cũng phần nào cho thấy tính cách nhân vật Phi Tuyết do Trương Mạn Ngọc thủ vai.



Cùng trong phim này, Chương Tử Di cũng có cảnh cưỡi ngựa, tuy không kinh điển nhưng vẫn khá đẹp mắt.

Theo Bảo Vệ Công Lý