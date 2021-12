Cảnh cáo, giáng chức cán bộ huyện say "bí tỉ" lái ô tô vào đường cấm

Your browser does not support the audio element.

Ngày 14/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, đã ra quyết định thi hành kỷ luật công chức đối với ông Dương Ngọc Bi bằng hình thức giáng chức từ Trưởng phòng xuống Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa.