Cảnh cáo bí thư xã uống rượu bia trong giờ làm việc

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vừa có thông báo về việc kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên có vi phạm.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bôi đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình cảnh cáo đối với ông Bạch Công Luyện - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tú Sơn.